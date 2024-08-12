Канцлер Австрии после пожара на ЗАЭС призвал к деэскалации и переговорам

Канцлер Австрии Карл Нехаммер на фоне инцидента с пожаром на Запорожской АЭС призвал к деэскалации и проведению переговоров.

Об этом он написал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Нехаммер комментировал сообщение МАГАТЭ, где заявили, что получили известие от оккупационной администрации ЗАЭС о "вероятной атаке беспилотника на одну из градирен".

"Атаки на объекты ядерной инфраструктуры являются чрезвычайно опасными и приводят к эскалации ситуации. Сегодняшний инцидент на Запорожской атомной электростанции подчеркивает важную роль МАГАТЭ и необходимость продолжения диалога, начатого на мирном саммите в Бюргенштоке. Деэскалация и переговоры необходимы", – заявил Нехаммер.

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Until #Ukraine’s territorial integrity has not been restored & 🇺🇦 has not regained control over the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant – the largest nuclear facility in Europe -, constant scaremongering & high risk of a nuclear accident continues to be the dire reality. https://t.co/8IWXOLtO0R – Margus Tsahkna (@Tsahkna) August 12, 2024

Вечером 11 августа президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной электростанции. Он также призвал МАГАТЭ и мировое сообщество отреагировать на инцидент. В то же время изменений радиационного фона в районе Запорожской АЭС не зафиксировано.

Начальник Никопольской РВА Евгений Евтушенко заявил, что ЗАЭС работает в штатном режиме, а россияне, вероятно, подожгли в градирне автомобильные шины в большом количестве. Градирня номер один находится примерно в километре от энергоблоков станции.

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в понедельник утром сообщил, что пожар на территории ЗАЭС прекратился.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что угроза аварии на Запорожской АЭС будет суровой реальностью, пока Украина не восстановит контроль над ней и свою территориальную целостность.