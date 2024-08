Канцлер Австрии после пожара на ЗАЭС призвал к деэскалации и переговорам

Канцлер Австрии Карл Нехаммер на фоне инцидента с пожаром на Запорожской АЭС призвал к деэскалации и проведению переговоров.

Об этом он написал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Нехаммер комментировал сообщение МАГАТЭ, где заявили, что получили известие от оккупационной администрации ЗАЭС о "вероятной атаке беспилотника на одну из градирен".

"Атаки на объекты ядерной инфраструктуры являются чрезвычайно опасными и приводят к эскалации ситуации. Сегодняшний инцидент на Запорожской атомной электростанции подчеркивает важную роль МАГАТЭ и необходимость продолжения диалога, начатого на мирном саммите в Бюргенштоке. Деэскалация и переговоры необходимы", – заявил Нехаммер.

Until #Ukraine’s territorial integrity has not been restored & 🇺🇦 has not regained control over the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant – the largest nuclear facility in Europe -, constant scaremongering & high risk of a nuclear accident continues to be the dire reality. https://t.co/8IWXOLtO0R