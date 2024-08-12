У Молдові блокують доступ до росбанку, через який платять "надбавки" від олігарха-втікача

Служба інформації та безпеки Молдови (СІБ) зобов'язала інтернет-провайдерів заблокувати сайти російського "Промсвязьбанку" – на відкриті в банку рахунки гагаузькі пенсіонери і бюджетники щомісяця отримують надбавку 2 тис. леїв (трохи більше 100 євро).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Мобільний оператор Orange, зокрема, розповів, що сайти заблокували на базі звернення СІБ, датованого 8 серпня цього року. Йдеться про головну сторінку сайту "Промсвязьбанк" і пов'язані з ним субдомени.

Примітно, що на сайті СІБ та інших великих інтернет-провайдерів немає жодної інформації про припис спецслужби заблокувати сайт російського банку.

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"Промсвязьбанк" із 2018 року перебуває у власності російської держави. Як пише Forbes, з кінця 2019 року "Промсвязьбанк" офіційно є опорним банком оборонно-промислового комплексу. Після початку війни в Україні "Промсвязьбанк" перебуває під санкціями США, Євросоюзу і Великої Британії.

У Молдові "Промсвязьбанк" став відомим після того, як влада Гагаузії (башкан Гагаузії Євгенія Гуцул, пов'язана з політиком Іланом Шором, який перебуває у розшуку) уклала з банком угоду "про співпрацю та підтримку". Влада Гагаузії стверджує, що пенсіонери і бюджетники щомісяця отримують "від наших партнерів" надбавку близько 2 тисячі леїв. Вони мають отримувати їх на банківські картки платіжної системи "Мир".

Однак у Молдові, за винятком території Придністров'я, картки "Мир" не працюють. Переказати гроші на картку молдовського банку стало складніше після того, як система грошових переказів "Золота корона" скасувала онлайн-перекази в Молдові.

Тиждень тому башкан Гагаузії Євгенія Гуцул повідомила, що держканцелярія Молдови опротестувала в суді угоду між гагаузькою владою і "Промсвязьбанком".

Нагадаємо, проросійському блоку "Перемога" олігарха-втікача Ілана Шора відмовили в реєстрації для участі в президентських виборах і референдумі у Молдові.

Нагадаємо, у квітні цього року кілька близьких до Шора молдовських партій провели з'їзд у Москві та об'єдналися в політичний блок "Перемога".

Олігарх-утікач, який очолив блок, виступив за федералізацію Молдови, яка має відбутися за "посередництва" Росії.