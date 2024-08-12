ЗМІ: Китай визнав, що китайське судно пошкодило газогін між Естонією і Фінляндією

Пекін визнав, що китайське судно пошкодило важливий газопровід у Балтійському морі, що проходить між Естонією та Фінляндією в жовтні минулого року, але каже, що це був нещасний випадок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє South China Morning Post.

Китайська влада провела внутрішнє розслідування пошкодження газогону та нещодавно повідомила результати урядам європейських країн.

У звіті китайською мовою говориться, що аварія сталася в результаті сильного шторму.

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Обидві країни все ще проводять спільне кримінальне розслідування щодо NewNew Polar Bear, контейнеровоза, який на момент події йшов під прапором Гонконгу. Його зареєстрованим власником є ​​китайська фірма NewNew Shipping Line.

Хоча відомо, що звіт циркулює в різних міністерствах, він не є офіційним доказом у розслідуванні. Влада Естонії та Фінляндії закликала Пекін відповісти на їхні термінові запити щодо інформації про корабель.

Прессекретар естонської прокуратури заявила, що документ не надсилався в її офіс і що він "не може бути використаний як доказ у кримінальному розслідуванні Естонії" в будь-якому випадку.

"Ми подали запит на правову допомогу китайській владі, щоб зібрати докази від судна та його екіпажу", – сказала Каїрі Кунгас, керівник відділу зв’язків з громадськістю.

Речниця Фінського національного бюро розслідувань (NBI) відмовилася підтвердити, чи отримало воно документ, але сказала, що його власне розслідування триває.

"Під час розслідування було здійснено співпрацю з китайською владою, і, серед іншого, NBI направило запит про надання правової допомоги компетентним китайським органам", – заявила Анна Зарефф, керівник відділу комунікацій NBI.

"Потрібно зазначити, що розслідування все ще триває, і остаточні висновки щодо того, що стояло за цими інцидентами (технічний збій–недбалість/погана морська майстерність–умисне діяння), можна буде зробити лише після завершення всіх необхідних слідчих заходів, і це ще триватиме деякий час", – йдеться в її заяві.

Пошкодження газопроводу Balticconnector, що зв'язує Фінляндію та Естонію, було виявлено в ніч із суботи, 7 жовтня, на неділю, 8 жовтня 2023 року. Також було пошкоджено телекомунікаційний кабель.

Головною версією розслідування вважалося пошкодження якорем китайського торгового судна New New Polar Bear, яке йшло у Санкт-Петербург і проходило над газопроводом. На морському дні виявили сліди від якоря, сам відірваний якір також виявили неподалік від місця розриву труби. Судно помітили на стоянці у Петербурзі без другого якоря.