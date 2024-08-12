СМИ: Китай признал, что китайское судно повредило газопровод между Эстонией и Финляндией

Пекин признал, что китайское судно повредило важный газопровод в Балтийском море, проходящий между Эстонией и Финляндией в октябре прошлого года, но говорит, что это был несчастный случай.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает South China Morning Post.

Китайские власти провели внутреннее расследование повреждения газопровода и недавно сообщили результаты правительствам европейских стран.

В отчете на китайском языке говорится, что авария произошла в результате сильного шторма.

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Обе страны все еще проводят совместное уголовное расследование в отношении NewNew Polar Bear, контейнеровоза, который на момент происшествия шел под флагом Гонконга. Его зарегистрированным владельцем является китайская фирма NewNew Shipping Line.

Хотя известно, что отчет циркулирует в различных министерствах, он не является официальным доказательством в расследовании. Власти Эстонии и Финляндии призвали Пекин ответить на их срочные запросы относительно информации о корабле.

Пресс-секретарь эстонской прокуратуры заявила, что документ не направлялся в ее офис и что он "не может быть использован в качестве доказательства в уголовном расследовании Эстонии" в любом случае.

"Мы подали запрос на правовую помощь китайским властям, чтобы собрать доказательства от судна и его экипажа", – сказала Каири Кунгас, руководитель отдела по связям с общественностью.

Пресс-секретарь Финского национального бюро расследований (NBI) отказалась подтвердить, получило ли оно документ, но сказала, что его собственное расследование продолжается.

"В ходе расследования было осуществлено сотрудничество с китайскими властями, и, среди прочего, NBI направило запрос об оказании правовой помощи компетентным китайским органам", – заявила Анна Зарефф, руководитель отдела коммуникаций NBI.

"Нужно отметить, что расследование все еще продолжается, и окончательные выводы относительно того, что стояло за этими инцидентами (технический сбой-небрежность/плохое морское мастерство-умышленное деяние), можно будет сделать только после завершения всех необходимых следственных мероприятий, и это еще продлится некоторое время", – говорится в ее заявлении.

Повреждение газопровода Balticconnector, связывающего Финляндию и Эстонию, было обнаружено в ночь с субботы, 7 октября, на воскресенье, 8 октября 2023 года. Также был поврежден телекоммуникационный кабель.

Главной версией расследования считалось повреждение якорем китайского торгового судна New New Polar Bear, которое шло в Санкт-Петербург и проходило над газопроводом. На морском дне обнаружили следы от якоря, сам оторванный якорь также обнаружили неподалеку от места разрыва трубы. Судно заметили на стоянке в Петербурге без второго якоря.