У Греції перенаправили маршрути пасажирських суден через пожежі біля Афін

Маршрути пасажирських суден, які прибувають до грецької столиці, перенаправили південніше через лісові пожежі, які наблизились впритул до Афін.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Міністерство морських справ та острівної політики оголосило, що всі заплановані прибуття та відправлення пасажирських суден до та з порту Рафіна, розташованого на східному узбережжі Аттики, будуть перенаправлені до порту Лавріо на півдні.

Це рішення, прийняте у відповідь на запит органів цивільного захисту, має на меті забезпечити безпеку пасажирів та підтримати зусилля з гасіння пожеж у цьому районі.

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Понад 670 пожежників за підтримки волонтерів, 183 пожежні машини, 32 літаки і вертольоти борються з останньою лісовою пожежею, яка спалахнула у неділю поблизу Варнави, що за 35 км на північ від столиці.

До понеділка пожежа, найгірша в Греції цього року, поширилася на село Грамматіко, приморський муніципалітет Неа Макрі і околиці густонаселеного північного передмістя Афін біля густо вкритої лісом гори Пентелі.

Через пожежу евакуювали мешканців низки сіл, військовий госпіталь, дитячу лікарню та монастирі.

Сотні лісових пожеж спалахнули цього літа по всій Греції, яка щойно зафіксувала найспекотніші червень і липень після найтеплішої зими.

Як і в інших країнах Середземномор'я, вчені пов'язують їхнє поширення зі все більш спекотною і сухою погодою, спричиненою глобальною зміною клімату.