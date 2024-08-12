В Греции перенаправили маршруты пассажирских судов из-за пожаров возле Афин

Маршруты пассажирских судов, прибывающих в греческую столицу, перенаправили южнее из-за лесных пожаров, которые приблизились вплотную к Афинам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Министерство морских дел и островной политики объявило, что все запланированные прибытия и отправления пассажирских судов в и из порта Рафина, расположенного на восточном побережье Аттики, будут перенаправлены в порт Лаврио на юге.

Это решение, принятое в ответ на запрос органов гражданской защиты, имеет целью обеспечить безопасность пассажиров и поддержать усилия по тушению пожаров в этом районе.

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Более 670 пожарных при поддержке волонтеров, 183 пожарные машины, 32 самолета и вертолеты борются с последним лесным пожаром, который вспыхнул в воскресенье вблизи Варнавы, что в 35 км к северу от столицы.

К понедельнику пожар, худший в Греции в этом году, распространился на село Грамматико, приморский муниципалитет Неа Макри и окрестности густонаселенного северного пригорода Афин у густо покрытой лесом горы Пентели.

Из-за пожара эвакуировали жителей ряда сел, военный госпиталь, детскую больницу и монастыри.

Сотни лесных пожаров вспыхнули этим летом по всей Греции, которая только что зафиксировала самые жаркие июнь и июль после самой теплой зимы.

Как и в других странах Средиземноморья, ученые связывают их распространение со все более жаркой и сухой погодой, вызванной глобальным изменением климата.