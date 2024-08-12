Угроза исламского терроризма в Германии стабильно высокая – глава МВД

Германия сталкивается с "постоянно высокой" угрозой исламского терроризма, заявила министр внутренних дел страны Нэнси Фезер.

Заявление главы МВД Германии приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Ее комментарий появился через несколько дней после того, как в соседней Австрии были отменены концерты певицы Тейлор Свифт из-за вероятной подготовки теракта.

По словам Фезер, органы безопасности Австрии столкнулись с "серьезной исламистской угрозой", когда на прошлой неделе сорвали план атаки на концертах Свифт.

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"Наша страна также находится в центре внимания джихадистских организаций", – отметила немецкий министр, выделив группировку "Исламское государство" и одно из его ответвлений "Хорасан" (ISKP).

"Исламистские террористические организации, а также отдельные исламистские преступники, которые часто радикализируются в значительной степени самостоятельно, представляют опасность, которая существует во все времена", – добавила глава МВД.

Три концерта Тейлор Свифт в Вене, которые должны были собрать 195 тысяч зрителей, были отменены поздно вечером в среду на прошлой неделе после того, как правительство сообщило о запланированном теракте.

Сообщалось, что во время обыска в доме 19-летнего подозреваемого нашли химические вещества. Полиция Австрии заявила, что 19-летний подозреваемый признался в своих намерениях.

Однако впоследствии стало известно, что подозреваемый теперь отрицает все обвинения.