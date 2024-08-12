У Франції покарали чоловіка, який дерся на Ейфелеву вежу у день закриття Олімпіади

У Франції чоловіка, який напередодні намагався видертися на Ейфелеву вежу, зобов’язали сплатити внесок до французької асоціації підтримки жертв.

Про це стало відомо агентству AFP, повідомляє "Європейська правда".

Чоловіка бачили, як він піднімався на Ейфелеву вежу близько 14:45 в неділю. Він був швидко заарештований поліцією і взятий під варту.

Однак через його дії вежу довелось закривати приблизно на годину.

Реклама:

Прокуратура Парижа розпочала розслідування, доручивши його поліцейському відділку 7-го округу, за фактом створення загрози для оточуючих і посягання на історичний або культурний об'єкт.

Після взяття під варту чоловік був доставлений до представника прокуратури, який прийняв рішення про альтернативу кримінальному переслідуванню: порушник повинен був зробити внесок в асоціацію підтримки жертв.

Сума внеску не розголошується.

Нагадаємо, у неділю, за кілька годин до церемонії закриття Олімпійських ігор, у Парижі затримали чоловіка, який намагався видертися на Ейфелеву вежу.

Також повідомляли, що Франція зірвала майже 70 кібератак, пов’язаних із Олімпійськими іграми.

А французький прем'єр раніше говорив, що вважає ймовірними спроби кібератак на країну в цей період.

Читайте також: Олімпіада під загрозою терактів: як Франція захищає змагання від ісламістів та агентів РФ