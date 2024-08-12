Во Франции наказали мужчину, который карабкался на Эйфелеву башню в день закрытия Олимпиады

Во Франции мужчину, который накануне пытался взобраться на Эйфелеву башню, обязали уплатить взнос во французскую ассоциацию поддержки жертв.

Об этом стало известно агентству AFP, сообщает "Европейская правда".

Мужчину видели, как он поднимался на Эйфелеву башню около 14:45 в воскресенье. Он был быстро арестован полицией и взят под стражу.

Однако из-за его действий башню пришлось закрывать примерно на час.

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Прокуратура Парижа начала расследование, поручив его полицейскому отделению 7-го округа, по факту создания угрозы для окружающих и посягательства на исторический или культурный объект.

После взятия под стражу мужчина был доставлен к представителю прокуратуры, который принял решение об альтернативе уголовному преследованию: нарушитель должен был сделать взнос в ассоциацию поддержки жертв.

Сумма взноса не разглашается.

Напомним, в воскресенье, за несколько часов до церемонии закрытия Олимпийских игр, в Париже задержали мужчину, который пытался взобраться на Эйфелеву башню.

Также сообщалось, что Франция сорвала почти 70 кибератак, связанных с Олимпийскими играми.

А французский премьер ранее говорил, что считает вероятными попытки кибератак на страну в этот период.

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