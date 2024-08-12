Чотири країни ЄС допоможуть Греції в боротьбі з лісовими пожежами

Греція звернулась до Європейського Союзу по допомогу в боротьбі з лісовими пожежами, зокрема для стримування вогню, який охопив передмістя Афін.

Про це в понеділок, 12 серпня, заявив речник Європейської комісії Балаж Уйварі, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, на прохання грецької влади був задіяний Механізм цивільного захисту ЄС. У його межах Італія, Румунія, Франція та Чехія зголосились скерувати допомогу.

Серед іншого, голова французького МВС Жеральд Дарманен заявив, що Париж відправить до Греції 180 пожежників, 55 вантажівок і вертоліт.

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Понад 670 пожежників за підтримки волонтерів, 183 пожежні машини, 32 літаки і вертольоти борються з останньою лісовою пожежею, яка спалахнула у неділю поблизу Варнави, що за 35 км на північ від столиці.

До понеділка пожежа, найгірша в Греції цього року, поширилася на село Грамматіко, приморський муніципалітет Неа Макрі і околиці густонаселеного північного передмістя Афін біля густо вкритої лісом гори Пентелі.

Через пожежу евакуювали мешканців низки сіл, військовий госпіталь, дитячу лікарню та монастирі. Очікується, що екстремальні погодні умови в Греції залишатимуться складними протягом тижня.