Четыре страны ЕС помогут Греции в борьбе с лесными пожарами

Греция обратилась к Европейскому Союзу за помощью в борьбе с лесными пожарами, в частности для сдерживания огня, который охватил пригород Афин.

Об этом в понедельник, 12 августа, заявил представитель Европейской комиссии Балаж Уйвари, сообщает "Европейская правда".

По его словам, по просьбе греческих властей был задействован Механизм гражданской защиты ЕС. В его рамках Италия, Румыния, Франция и Чехия согласились направить помощь.

Среди прочего, глава французского МВД Жеральд Дарманен заявил, что Париж отправит в Грецию 180 пожарных, 55 грузовиков и вертолет.

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Более 670 пожарных при поддержке волонтеров, 183 пожарные машины, 32 самолета и вертолеты борются с последним лесным пожаром, который вспыхнул в воскресенье вблизи Варнавы, что в 35 км к северу от столицы.

К понедельнику пожар, худший в Греции в этом году, распространился на село Грамматико, приморский муниципалитет Неа Макри и окрестности густонаселенного северного пригорода Афин у густо покрытой лесом горы Пентели.

Из-за пожара эвакуировали жителей ряда сел, военный госпиталь, детскую больницу и монастыри. Ожидается, что экстремальные погодные условия в Греции будут оставаться сложными в течение недели.