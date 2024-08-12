ЗМІ: Туреччина готова допомогти Греції в боротьбі з лісовими пожежами

Туреччина нібито запропонувала допомогу Греції у боротьбі з лісовими пожежами, що спалахнули поблизу Афін останніми вихідними.

Про це з посиланням на дипломатичні джерела повідомив портал Hürriyet, пише "Європейська правда".

Згідно з джерелами видання, Туреччина повідомила Грецію, що за дорученням міністра закордонних справ Хакана Фідана може надіслати бригади рятувальників та обладнання для допомоги в гасінні лісових пожеж.

Джерела додали, що Греція має відповісти на пропозицію Туреччини "після оцінки розвитку подій".

Реклама:

Пропозиція Анкари є незвичною з огляду на те, що Між країнами, які обоє є членами НАТО, в останні роки неодноразово спалахувала напруженість через територіальні суперечки в Середземномор'ї та проблему Кіпру, частково окупованого турецькими силами. Часом вони виливались у конкретні погрози Афінам з боку Анкари.

Понад 670 пожежників за підтримки волонтерів, 183 пожежні машини, 32 літаки і вертольоти борються з останньою лісовою пожежею, яка спалахнула у неділю поблизу Варнави, що за 35 км на північ від столиці.

До понеділка пожежа, найгірша в Греції цього року, поширилася на село Грамматіко, приморський муніципалітет Неа Макрі і околиці густонаселеного північного передмістя Афін біля густо вкритої лісом гори Пентелі.

Через пожежу евакуювали мешканців низки сіл, військовий госпіталь, дитячу лікарню та монастирі. Очікується, що екстремальні погодні умови в Греції залишатимуться складними протягом тижня.