СМИ: Турция готова помочь Греции в борьбе с лесными пожарами

Турция якобы предложила помощь Греции в борьбе с лесными пожарами, вспыхнувшими вблизи Афин в последние выходные.

Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщил портал Hürriyet, пишет "Европейская правда".

Согласно источникам издания, Турция сообщила Греции, что по поручению министра иностранных дел Хакана Фидана может прислать бригады спасателей и оборудование для помощи в тушении лесных пожаров.

Источники добавили, что Греция должна ответить на предложение Турции "после оценки развития событий".

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Предложение Анкары является необычным, учитывая то, что между странами, которые обе являются членами НАТО, в последние годы неоднократно вспыхивала напряженность из-за территориальных споров в Средиземноморье и проблему Кипра, частично оккупированного турецкими силами. Иногда они выливались в конкретные угрозы Афинам со стороны Анкары.

Более 670 пожарных при поддержке волонтеров, 183 пожарные машины, 32 самолета и вертолеты борются с последним лесным пожаром, который вспыхнул в воскресенье вблизи Варнавы, что в 35 км к северу от столицы.

К понедельнику пожар, худший в Греции в этом году, распространился на село Грамматико, приморский муниципалитет Неа Макри и окрестности густонаселенного северного пригорода Афин у густо покрытой лесом горы Пентели.

Из-за пожара эвакуировали жителей ряда сел, военный госпиталь, детскую больницу и монастыри. Ожидается, что экстремальные погодные условия в Греции будут оставаться сложными в течение недели.