Фінляндія: Результати розслідування пошкодження Balticconnector оголосять не раніше осені

У Фінляндії заявили, що розслідування інциденту з пошкодженням газопроводу Balticconnector у Балтійському морі в жовтні минулого року досі триває, його результати оголосять не раніше осені.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав старший слідчий Центральної кримінальної поліції Фінляндії Рісто Лохі у коментарі Helsingin Sanomat.

За його словами, влада Фінляндії та Естонії співпрацювала з китайською владою у цій справі.

Лохі розповів, що відбувся обмін матеріалами, і розслідування триває.

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На даному етапі кримінальна поліція не коментує окремі заходи, пов'язані з попереднім розслідуванням.

Результати розслідування будуть оголошені спільно з естонською владою не раніше осені, додав він.

"Ми постійно співпрацюємо з Китаєм і обмінюємося інформацією, але не будемо вдаватися в подробиці, оскільки розслідування все ще триває. Кримінальна поліця надасть додаткові коментарі щодо розслідування, коли буде що коментувати", – окремо зазначила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

Раніше стало відомо, що Пекін визнав, що китайське судно пошкодило важливий газопровід у Балтійському морі, що проходить між Естонією та Фінляндією в жовтні минулого року, але каже, що це був нещасний випадок.

Пошкодження газопроводу Balticconnector, що зв'язує Фінляндію та Естонію, було виявлено в ніч із суботи, 7 жовтня, на неділю, 8 жовтня 2023 року. Також було пошкоджено телекомунікаційний кабель.

Головною версією розслідування вважалося пошкодження якорем китайського торгового судна New New Polar Bear, яке йшло у Санкт-Петербург і проходило над газопроводом. На морському дні виявили сліди від якоря, сам відірваний якір також виявили неподалік від місця розриву труби. Судно помітили на стоянці у Петербурзі без другого якоря.