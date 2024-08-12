Финляндия: Результаты расследования повреждения Balticconnector объявят не раньше осени

В Финляндии заявили, что расследование инцидента с повреждением газопровода Balticconnector в Балтийском море в октябре прошлого года до сих пор продолжается, его результаты объявят не раньше осени.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал старший следователь Центральной криминальной полиции Финляндии Ристо Лохи в комментарии Helsingin Sanomat.

По его словам, власти Финляндии и Эстонии сотрудничали с китайскими властями в этом деле.

Лохи рассказал, что состоялся обмен материалами, и расследование продолжается.

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На данном этапе уголовная полиция не комментирует отдельные меры, связанные с предварительным расследованием.

Результаты расследования будут объявлены совместно с эстонскими властями не раньше осени, добавил он.

"Мы постоянно сотрудничаем с Китаем и обмениваемся информацией, но не будем вдаваться в подробности, поскольку расследование все еще продолжается. Уголовная полиция предоставит дополнительные комментарии по расследованию, когда будет что комментировать", – отдельно отметила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Ранее стало известно, что Пекин признал, что китайское судно повредило важный газопровод в Балтийском море, проходящий между Эстонией и Финляндией в октябре прошлого года, но говорит, что это был несчастный случай.

Повреждение газопровода Balticconnector, связывающего Финляндию и Эстонию, было обнаружено в ночь с субботы, 7 октября, на воскресенье, 8 октября 2023 года. Также был поврежден телекоммуникационный кабель.

Главной версией расследования считалось повреждение якорем китайского торгового судна New New Polar Bear, которое шло в Санкт-Петербург и проходило над газопроводом. На морском дне обнаружили следы от якоря, сам оторванный якорь также обнаружили неподалеку от места разрыва трубы. Судно заметили на стоянке в Петербурге без второго якоря.