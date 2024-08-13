WP: ФБР подозревает иранских хакеров в атаках на штабы Трампа и Байдена-Харрис

ФБР расследует вероятные попытки хакерских атак со стороны Ирана на соратника Дональда Трампа и представителей кампании Байдена-Харрис.

Об этом изданию The Washington Post рассказали источники, пишет "Европейская правда".

Трое сотрудников кампании Байдена-Харрис получили фишинговые электронные письма, которые выглядели легитимными, но могли предоставить злоумышленнику доступ к переписке получателей, рассказали собеседники издания.

Пока следователи не нашли доказательств того, что эти попытки взлома были успешными, добавили они.

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ФБР начало расследование в июне, подозревая, что за попытками похитить данные из двух президентских кампаний США стоит Иран.

Новые детали показывают, что расследование является более широким и охватывает больше потенциальных жертв, чем было известно ранее.

Источники говорят, что попытка фишинга, похоже, привела к компрометации коммуникаций по меньшей мере одного человека, формально не связанного ни с одной из кампаний: Роджера Стоуна, давнего друга и советника Трампа.

"Власти сообщили мне, что несколько моих личных электронных ящиков были взломаны. Больше я ничего не знаю", – сказал сам Стоун.

По словам людей, знакомых с этим делом, аккаунт Стоуна использовался для отправки электронных писем кампании Трампа, содержащих ссылку, переход по которой мог позволить Ирану перехватить другие электронные письма жертвы.

Советник Трампа заявил, что сейчас принимаются дополнительные меры, разработанные внешними консультантами, для защиты электронной почты. Сотрудники штаба также получили инструкции не отправлять в электронных письмах никаких конфиденциальных документов или информации, поскольку, по словам этого лица, кампания считает, что многие иностранные страны пытаются их взломать.

На прошлой неделе Microsoft опубликовала публичный отчет, в котором предупредила, что иранские хакеры пытались взломать электронную почту "высокопоставленного чиновника", который участвовал в президентской кампании в США в июне.

Компания публично не назвала штаб и не подтвердила, считает ли она, что взлом был успешным, но человек, знакомый с работой Microsoft, подтвердил, что в отчете говорилось о кампании Трампа.

Хотя эти доказательства являются частью расследования, которое проводит ФБР, сейчас очевидно, что агенты расследуют более широкий спектр вероятных попыток хакерских атак, чем описано в отчете Microsoft.

Напомним, в субботу избирательный штаб Трампа заявил, что хакеры получили доступ к электронным письмам кампании.

Также недавно появились сообщения об иранском заговоре с целью убийства Трампа.

В конце июля разведка США сообщила, что ожидает попыток иностранного вмешательства в президентские выборы.