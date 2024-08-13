В Греции третий день тушат масштабный лесной пожар возле Афин, по меньшей мере один погибший

В Греции продолжают тушить масштабный лесной пожар вблизи столицы, в результате которого погиб по меньшей мере один человек и был проведен ряд эвакуаций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Вскоре после полуночи пожарная служба сообщила, что пожарные нашли тело в сгоревшем здании в пригороде Врилисия.

Пожар начался в воскресенье у озера Марафон, примерно в 35 км к северо-востоку от Афин, перекинулся через гору Пендели и достиг северного пригорода столицы. Огонь сжег несколько домов и предприятий в пригородах столицы и в общинах, расположенных вблизи озера.

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фото Reuters

Греция была приведена в состояние повышенной готовности, но поздно вечером в понедельник ослабление ветра дало надежду, и официальные лица сообщили о прогрессе в борьбе с массивным, быстро распространяющимся пожаром, который породил пламя высотой более 25 метров.

Представитель пожарной службы полковник Василиос Ватракогианнис сказал, что пожарные больше не ведут борьбу на одном фронте, но имеют "много активных локальных очагов", в основном вокруг Марафона и Пендели.

Греческие пожарные получили поддержку из других стран уже во вторник, после того, как Афины обратились за международной помощью, активировав европейский механизм взаимной гражданской защиты.

Власти сообщили, что по меньшей мере 18 человек пострадали в основном из-за вдыхания дыма, когда пламя перекинулось на отдаленные районы пригорода. Национальная обсерватория Греции сообщила в понедельник поздно вечером, что спутниковые снимки показывают, что пожар охватил около 10 тысяч гектаров.

Во вторник утром жителям городка Эритрос в муниципалитете Неа Макри было отправлено предупреждение об эвакуации.

Пожар возле Эритроса возобновился примерно в 5 утра во вторник. Жителям было приказано эвакуироваться в направлении порта Рафина.

В общем 702 пожарных с 27 наземными командами и 199 автомобилями в сопровождении волонтеров, трех самолетов и девяти вертолетов борются с огнем.

Министерство гражданской защиты объявило предупреждение о высокой пожарной опасности на вторник в Аттике, Виотии и Эвбее.

Сотни лесных пожаров вспыхнули по всей Греции этим летом, которая зафиксировала самые жаркие июнь и июль после самой теплой зимы.

Как и в других странах Средиземноморья, ученые связывают их распространение со все более жаркой и сухой погодой, вызванной глобальным изменением климата.