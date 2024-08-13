Австрия усилит борьбу с терроризмом после инцидента с концертом Тейлор Свифт

Канцлер Австрии Карл Негаммер анонсировал дополнительные шаги для усиления борьбы с террористическими угрозами в стране после того, как на прошлой неделе власти предотвратили вероятный теракт на концерте Тейлор Свифт, который должен был состояться в Вене.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kronen Zeitung.

Во вторник, 13 августа, Негаммер должен представить на Совете национальной безопасности Австрии пакет мер, которые, как он анонсировал в X (Twitter), сделают возможным "решительные действия против террористической деятельности".

Среди них – предоставление спецслужбам возможности отслеживать сообщения, отправленные в мессенджерах, а также ужесточение правил, касающихся права на собрания для групп, которые считаются враждебными к демократии.

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Также речь идет о мерах, направленных на дерадикализацию экстремистов, и положениях, облегчающих досудебное заключение несовершеннолетних, подозреваемых в совершении тяжких преступлений.

Сейчас в Австрии действуют строгие законы о защите персональных данных, а попытки Австрийской народной партии Негаммера облегчить слежку за личной перепиской и телефонными разговорами натолкнулись на сопротивление "Зеленых" – его партнеров по коалиции.

Шаги австрийского канцлера также происходят на фоне подготовки к парламентским выборам в конце сентября, где главное место занимает ультраправая Австрийская партия свободы, занимающая крайне антимигрантскую и антиисламскую позицию.

Напомним, три концерта Свифт в Вене, которые должны были собрать 195 тысяч зрителей, были отменены поздно вечером в среду на прошлой неделе после того, как правительство сообщило о запланированном теракте.

Сообщалось, что во время обыска в доме 19-летнего подозреваемого нашли химические вещества. Полиция Австрии заявила, что 19-летний подозреваемый сознался в своих намерениях.