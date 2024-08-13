В Молдове соратнице беглого олигарха Шора запретили выезд из страны

Суд Кишинева запретил независимому депутату парламента Молдовы, подсанкционной соратнице молдовского беглого олигарха Илана Шора Марине Таубер выезд за пределы страны.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Накануне кишиневский суд сектора Буюканы по ходатайству Антикоррупционной прокуратуры Молдовы запретил Таубер покидать Молдову в течение ближайших двух месяцев.

Сейчас же суд обосновал решение двумя причинами.

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"Во-первых, Марина Таубер сообщила в социальных сетях о планах покинуть Молдову на неопределенный срок. Во-вторых, она купила авиабилет на рейс, запланированный на 12 августа", – рассказали в суде.

Против Таубер в Молдове возбудили два уголовных дела за "сознательное получение финансирования партии от организованной преступной группы" и "фальсификацию отчета о финансовом управлении партии "Шор".

В связи с этим парламент Молдовы в марте лишил Таубер депутатской неприкосновенности. Сама она вины не признает и считает происходящее "политическим преследованием" оппозиции.

В то же время против депутата ввели санкции Европейский Союз, Канада и США из-за попыток подорвать избирательный процесс в Молдове в пользу Кремля.