У Данії затримали шведа, який хотів підірвати дві ручні гранати у Копенгагені

У Данії 25-річному шведові висунули звинувачення у тому, що напередодні він отримав дві ручні гранати і хотів підірвати їх десь у Копенгагені.

Про це стало відомо на конституційному слуханні в суді Фредеріксберга, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.

Чоловік був заарештований минулої ночі на околиці Копенгагена, у нього виявили дві ручні гранати.

На конституційному слуханні обвинувачений не став говорити, як він ставиться до висунутого йому звинувачення.

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Згідно з данською конституцією, затримана особа має бути доставлена на конституційне слухання протягом 24 годин, щоб суддя міг вирішити, чи є достатньо доказів для утримання особи у в'язниці.

Після того як звинувачення було зачитано присутнім журналістам, двері зачинили на час проведення слідства.

Цей випадок є черговим у низці випадків, коли шведи виявляються причетними до злочинів у Данії.

Раніше міністр юстиції Данії Петер Гуммельгор назвав "хворою культурою насильства" дії шведських злочинних угруповань, які вербують підлітків для найманих убивств на данській території.

Лише за минулий тиждень за підозрами у причетності до різних інцидентів у Данії затримали п’ятьох молодих шведів.

Остання хвиля насильницьких інцидентів пов’язана з протистоянням злочинних груп, дотичних до наркоторгівлі. Злочинці намагаються вербувати підлітків на різні завдання через Telegram, Instagram і Tiktok, обіцяючи "швидкі гроші".

На цьому тлі Данія посилила перевірки на кордоні зі Швецією.