В Дании задержали шведа, который хотел взорвать две ручные гранаты в Копенгагене

В Дании 25-летнему шведу предъявили обвинение в том, что накануне он получил две ручные гранаты и хотел взорвать их где-то в Копенгагене.

Об этом стало известно на конституционном слушании в суде Фредериксберга, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR.

Мужчина был арестован прошлой ночью на окраине Копенгагена, у него обнаружили две ручные гранаты.

На конституционном слушании обвиняемый не стал говорить, как он относится к выдвинутому ему обвинению.

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Согласно датской конституции, задержанное лицо должно быть доставлено на конституционное слушание в течение 24 часов, чтобы судья мог решить, достаточно ли доказательств для содержания лица в тюрьме.

После того как обвинение было зачитано присутствующим журналистам, двери закрыли на время проведения следствия.

Этот случай стал очередным в череде случаев, когда шведы оказываются причастными к преступлениям в Дании.

Ранее министр юстиции Дании Петер Хуммельгор назвал "больной культурой насилия" действия шведских преступных группировок, которые вербуют подростков для наемных убийств на датской территории.

Только за прошедшую неделю по подозрениям в причастности к различным инцидентам в Дании задержали пятерых молодых шведов.

Последняя волна насильственных инцидентов связана с противостоянием преступных групп, имеющих отношение к наркоторговле. Преступники пытаются вербовать подростков на различные задания через Telegram, Instagram и Tiktok, обещая "быстрые деньги".

На этом фоне Дания усилила проверки на границе со Швецией.