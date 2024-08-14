Премьер Финляндии также поддержал действия Украины в Курской области

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо вслед за президентом Александром Стуббом выразил поддержку украинской операции в Курской области России.

Об этом он сказал на пресс-конференции с новым премьером Эстонии Кристеном Михалом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Орпо отметил, что Украина имеет полное право защищать себя.

"Украина имеет право защищаться. Понятно, что они могут провести операцию в Курске. Наша задача – поддерживать Украину столько и так долго, сколько потребуется. Это все еще единственный способ остановить Путина и достичь мира на условиях Украины", – сказал премьер Финляндии.

Реклама:

Во вторник на прошлой неделе Украина начала атаку на Курскую область в России. Атака удивила Россию, которая объявила в регионе "антитеррористическую операцию" и начала эвакуацию жителей приграничных районов.

Президент Финляндии Александр Стубб также считает, что Киев имеет право защищать себя от российской агрессии в том числе на территории Курской области РФ.

Президент США Джо Байден в своих первых комментариях наступления Украины на Курщине назвал операцию "реальной дилеммой" для лидера Кремля Владимира Путина.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после разговора с главой МИД Дмитрием Кулебой о наступлении Украины в Курской области заявил, что ЕС полностью поддерживает борьбу украинского народа.