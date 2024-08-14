Швеція закликає скандинавські країни об'єднатися, щоб запобігти поширенню злочинності

Швеція закликає країни Скандинавії об'єднати зусилля, щоб запобігти поширенню злочинності через кордони.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр юстиції Швеції Гуннар Стрьоммер, якого цитує Bloomberg.

Заява шведського міністра пролунала після хвилі насильницьких злочинів, скоєних шведськими злочинцями в Данії.

Після низки перестрілок у Копенгагені Данія посилила контроль на своїх кордонах зі Швецією.

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"Ми повинні взяти на себе відповідальність за те, на що ми можемо вплинути, так само, як Данія повинна взяти на себе відповідальність за те, що вони можуть зробити", – сказав Стрьоммер.

Данська поліція вже встановила постійну присутність у Швеції, зміцнюючи, за словами Стрьоммера, і без того тісну співпрацю.

Шведська влада також співпрацює з колегами з Фінляндії та Норвегії для запобігання транскордонній злочинності.

"Скандинавський регіон – це багато в чому інтегрований ринок, і, звичайно, це стосується і злочинності", – додав міністр.

Раніше міністр юстиції Данії Петер Гуммельгор назвав "хворою культурою насильства" дії шведських злочинних угруповань, які вербують підлітків для найманих убивств на данській території.

Лише за минулий тиждень за підозрами у причетності до різних інцидентів у Данії затримали п’ятьох молодих шведів.

Остання хвиля насильницьких інцидентів пов’язана з протистоянням злочинних груп, дотичних до наркоторгівлі. Злочинці намагаються вербувати підлітків на різні завдання через Telegram, Instagram і Tiktok, обіцяючи "швидкі гроші".

На цьому тлі Данія посилила перевірки на кордоні зі Швецією.