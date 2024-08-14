Швеция призывает скандинавские страны объединиться, чтобы предотвратить распространение преступности

Швеция призывает страны Скандинавии объединить усилия, чтобы предотвратить распространение преступности через границы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер, которого цитирует Bloomberg.

Заявление шведского министра прозвучало после волны насильственных преступлений, совершенных шведскими преступниками в Дании.

После ряда перестрелок в Копенгагене Дания усилила контроль на своих границах со Швецией.

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"Мы должны взять на себя ответственность за то, на что мы можем повлиять, так же, как Дания должна взять на себя ответственность за то, что они могут сделать", – сказал Стрёммер.

Датская полиция уже установила постоянное присутствие в Швеции, укрепляя, по словам Стрёммер и без того тесное сотрудничество.

Шведские власти также сотрудничают с коллегами из Финляндии и Норвегии для предотвращения трансграничной преступности.

"Скандинавский регион – это во многом интегрированный рынок, и, конечно, это касается и преступности", – добавил министр.

Ранее министр юстиции Дании Петер Хуммельгор назвал "больной культурой насилия" действия шведских преступных группировок, которые вербуют подростков для наемных убийств на датской территории.

Только за прошедшую неделю по подозрениям в причастности к различным инцидентам в Дании задержали пятерых молодых шведов.

Последняя волна насильственных инцидентов связана с противостоянием преступных групп, имеющих отношение к наркоторговле. Преступники пытаются вербовать подростков на различные задания через Telegram, Instagram и Tiktok, обещая "быстрые деньги".

На этом фоне Дания усилила проверки на границе со Швецией.