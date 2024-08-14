В Германии предлагают разрешить полиции проводить тайные обыски

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер предлагает предоставить криминальной полиции полномочия проводить тайные обыски домов в определенных случаях.

Об этом говорится в представленном в среду законопроекте, который приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Законопроект, который обсуждается немецким правительством, позволит сотрудникам криминальной полиции Германии (BKA) проводить тайные обыски в домах в случае "конкретной угрозы террористической атаки".

Такой обыск потребует судебного ордера и будет разрешен только в том случае, если это единственный способ предотвратить неизбежную опасность, не ставя под серьезную угрозу успех уголовного расследования.

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В законопроекте указано, что тайные операции могут помочь предотвратить преступления.

Фезер также предлагает ужесточить законы, регулирующие ношение холодного оружия, в ответ на увеличение количества нападений с использованием ножей.

Согласно плану, носить в общественных местах будет разрешено только ножи с длиной лезвия до 6, а не до 12 сантиметров, как сейчас.

Комментируя свою инициативу, министр отметила, что "6 сантиметров – это нормально".