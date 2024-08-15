В Финляндии отпустили двух студентов из РФ, подозреваемых в нарушении санкций

Двух российских студентов, проживающих в финском городе Каяани, которых подозревают в нарушении санкционного законодательства при отягчающих обстоятельствах, освободили из предварительного заключения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Центральная уголовная полиция KRP уточнила, что количество подозреваемых в совершении преступления изменилось.

По версии следствия, в 2022 году группа вывезла из Финляндии в Россию товары, пригодные для использования в военных целях. В мае полиция говорила о пяти подозреваемых.

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Руководитель следствия и инспектор Центральной криминальной полиции Мария Вуоривирта не стала комментировать, сколько сейчас подозреваемых у следователей.

"Их может быть больше пяти, не буду уточнять сколько", – отметила инспектор KRP.

Среди подозреваемых по меньшей мере трое – российские студенты, проживающие в Каяане. Их арестовали в мае по решению уездного суда Кайнуу.

По словам Вуоривирта, двух студентов уже освободили, но они по-прежнему остаются подозреваемыми наряду с другими.

"Это [освобождение] вполне обычная практика, если основания для содержания под стражей отсутствуют, и достаточной мерой является, например, запрет на выезд", – уточнила Вуоривирта.

Ранее уездный суд Кайнуу назначил 16 августа крайним сроком для предъявления обвинительного заключения по этому делу. Однако срок продлили до ноября.

Вуоривирта уточнила, что это произошло из-за характера предполагаемого преступления, а также международного масштаба дела.

"У нас много материалов на других языках. Это требует времени", – отметила руководитель следственной группы.

Вуоривирта не стала комментировать, сотрудничали ли следователи с российской стороной.

По версии следствия, покупки подозреваемые осуществляли с использованием фиктивных данных как в финских, так и в международных интернет-магазинах. К расследованию также привлечены полиция, таможня и пограничная охрана Оулу.

В марте уездный суд Восточной Финляндии приговорил Габриэля Темина, исполнительного директора компаний Luminor и Siberica, к 9 месяцам условного срока за нарушение санкционных правил и экспорт товаров оборонного назначения.

Перед этим Финляндия заблокировала продажу недвижимости связанному с РФ покупателю.