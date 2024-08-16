В Ірландії підліток серйозно поранив ножем армійського капелана
В ірландському місті Голуей заарештували підлітка після інциденту в армійських казармах, в якому чоловік у віці 50 років отримав кілька ножових поранень і був серйозно травмований.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RTE.
Чоловік, який, як з'ясувалося, був армійським капеланом, отримав ножові поранення в казармах Ренмор близько 22.45 у четвер.
Капелана доставили в університетську лікарню Голуея, де його поранення описали як серйозні, але не небезпечні для життя.
Підліток був затриманий на місці події військовослужбовцями Сил оборони, після чого його передали поліції.
Про мотиви нападу не повідомляють.
У своїй заяві Сили оборони підтвердили, що в казармі стався інцидент і що постріли були зроблені черговим персоналом Сил оборони "в суворій відповідності з протоколами силового захисту після того, як на військовослужбовця Сил оборони напав цивільний".
Міністр оборони Міхол Мартін засудив "жорстокий напад" у казармах Ренмор минулої ночі і висловив подяку військовослужбовцям Сил оборони, які перебували на службі в той час і "чиє втручання було критично важливим".
Нещодавно у німецькому місті Ведель затримали двох чоловіків, які напали з ножем на 67-річного вчителя. А перед тим на півдні Німеччини іранець з ножем напав на трьох поліцейських на залізничному вокзалі і помер після того, як поліція вистрелила у нього.
Після цього глава МВС Ненсі Фезер заявила про плани щодо обмежень на носіння ножів у публічних місцях.