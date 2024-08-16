В Ірландії підліток серйозно поранив ножем армійського капелана

В ірландському місті Голуей заарештували підлітка після інциденту в армійських казармах, в якому чоловік у віці 50 років отримав кілька ножових поранень і був серйозно травмований.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RTE.

Чоловік, який, як з'ясувалося, був армійським капеланом, отримав ножові поранення в казармах Ренмор близько 22.45 у четвер.

Капелана доставили в університетську лікарню Голуея, де його поранення описали як серйозні, але не небезпечні для життя.

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Підліток був затриманий на місці події військовослужбовцями Сил оборони, після чого його передали поліції.

Про мотиви нападу не повідомляють.

У своїй заяві Сили оборони підтвердили, що в казармі стався інцидент і що постріли були зроблені черговим персоналом Сил оборони "в суворій відповідності з протоколами силового захисту після того, як на військовослужбовця Сил оборони напав цивільний".

Міністр оборони Міхол Мартін засудив "жорстокий напад" у казармах Ренмор минулої ночі і висловив подяку військовослужбовцям Сил оборони, які перебували на службі в той час і "чиє втручання було критично важливим".

Нещодавно у німецькому місті Ведель затримали двох чоловіків, які напали з ножем на 67-річного вчителя. А перед тим на півдні Німеччини іранець з ножем напав на трьох поліцейських на залізничному вокзалі і помер після того, як поліція вистрелила у нього.

Після цього глава МВС Ненсі Фезер заявила про плани щодо обмежень на носіння ножів у публічних місцях.