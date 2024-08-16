В Ирландии подросток серьезно ранил ножом армейского капеллана

В ирландском городе Голуэй арестовали подростка после инцидента в армейских казармах, в котором мужчина в возрасте 50 лет получил несколько ножевых ранений и был серьезно травмирован.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RTE.

Мужчина, который, как выяснилось, был армейским капелланом, получил ножевые ранения в казармах Ренмор около 22.45 в четверг.

Капеллана доставили в университетскую больницу Голуэя, где его ранения описали как серьезные, но не опасные для жизни.

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Подросток был задержан на месте происшествия военнослужащими Сил обороны, после чего его передали полиции.

О мотивах нападения не сообщается.

В своем заявлении Силы обороны подтвердили, что в казарме произошел инцидент и что выстрелы были произведены дежурным персоналом Сил обороны "в строгом соответствии с протоколами силовой защиты после того, как на военнослужащего Сил обороны напал гражданский".

Министр обороны Михол Мартин осудил "жестокое нападение" в казармах Ренмор прошлой ночью и выразил благодарность военнослужащим Сил обороны, которые находились на службе в то время и "чье вмешательство было критически важным".

Недавно в немецком городе Ведель задержали двух мужчин, которые напали с ножом на 67-летнего учителя. А перед тем на юге Германии иранец с ножом напал на трех полицейских на железнодорожном вокзале и умер после того, как полиция выстрелила в него.

После этого глава МВД Нэнси Фезер заявила о планах по ограничениям на ношение ножей в публичных местах.