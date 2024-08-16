Макрон планирует консультации по новому правительству 23 августа

Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет консультации с парламентскими группами и лидерами партий 23 августа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

Глава государства приглашает политические силы на "серию дискуссий" в конце следующей недели.

"Назначение премьер-министра состоится после этих консультаций", – отметили в Елисейском дворце.

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В частности, Эмманюэль Макрон в течение дня 23 августа последовательно примет лидеров каждой политической партии.

"Те, кто выразил желание прийти в групповом формате, смогут это сделать", – уточнили в окружении Макрона.

Это касается "Нового народного фронта", который будет принят первым, поскольку "было предложено принимать в порядке важности блоков в Национальном собрании", поясняется в сообщении. Приглашено также "Национальное объединение".

Целью Эмманюэля Макрона остается формирование коалиции, способной к управлению, в то время как в результате досрочных парламентских выборов 30 июня и 7 июля не было сформировано четкого большинства.

Речь идет о том, чтобы "продолжить движение к конституции самого широкого и наиболее стабильного большинства, способного служить стране", говорится в пресс-релизе администрации президента.

"Французский народ выразил во время парламентских выборов стремление к переменам и широкому единству. В духе ответственности все политические лидеры должны работать над реализацией этого стремления", заявили у Макрона.

Напомним, председатель фракции партии французского президента "Возрождение" в Сенате Франсуа Патриа ожидает назначения нового премьер-министра до начала следующего месяца.

В прошлом месяце Макрон говорил, что не будет назначать новое правительство как минимум до "середины августа", то есть завершения Олимпийских игр в Париже – что произошло 11 августа.

Между тем в его партии предложили создать широкую коалицию без ультралевых и ультраправых из "Национального объединения".

О том, что происходит во французской политике, читайте в статье Реванш Макрона: как президент Франции может получить лояльное правительство и большинство без ультралевых.