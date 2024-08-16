Екслідер Каталонії розповів, як виїжджав з Іспанії

Колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон опублікував статтю, в якій описав свою втечу від правоохоронців у Барселоні минулого тижня.

Статтю опублікувало видання Politico, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Пучдемон пише, що йому вдалось непомітно прибути до Каталонії 6 серпня.

Два дні по тому він вирішив виступити перед своїми прихильниками біля парламенту Каталонії у Барселоні.

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Пучдемон зазначає, що хотів пройти до парламенту, але поліція оточила всю територію, що унеможливило це.

Побоюючись арешту, політик придумав план, який передбачав виступ на заході, уникнення арешту і виїзд з Іспанії.

"Це було нелегко. Поліція спричинила хаос по всій Каталонії, намагаючись заарештувати мене – члена парламенту, політика, чиїм "злочином" була організація референдуму", – розповідає Пучдемон.

За його словами, виїжджаючи з Каталонії, він не ховався у багажнику авто, як про це повідомляла поліція.

"Я сидів на задньому сидінні приватного автомобіля, і мене перевезли через кордон між південною Каталонією і північною Каталонією, яка є адміністративною територією Франції", – зазначає Пучдемон.

Він сподівається, що найближчим часом на нього буде поширений закон про амністію для каталонських сепаратистів, після чого він пообіцяв повернутись до Каталонії назавжди.

Минулого тижня соратники Пучдемона заявили, що він виїхав із Іспанії та вирушає до Бельгії. Водночас у поліції не виключили, що екслідер Каталонії може досі перебувати в Іспанії.

Його розшукують в Іспанії за підозрою в розкраданні коштів, пов'язаних з референдумом про незалежність 2017 року, який іспанські суди визнали незаконним. Пучдемон заявляє, що голосування було законним, а тому пов'язані з ним звинувачення не мають під собою жодних підстав.

У четвер Пучдемон з'явився на заході, організованому партією Junts і виголосив коротку промову, але згодом зник. Поліція провела операцію з його пошуків, яка не увінчалась успіхом.

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