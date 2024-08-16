Экс-лидер Каталонии рассказал, как выезжал из Испании

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон опубликовал статью, в которой описал свой побег от правоохранителей в Барселоне на прошлой неделе.

Статью опубликовало издание Politico, сообщает "Европейская правда".

В частности, Пучдемон пишет, что ему удалось незаметно прибыть в Каталонию 6 августа.

Два дня спустя он решил выступить перед своими сторонниками возле парламента Каталонии в Барселоне.

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Пучдемон отмечает, что хотел пройти в парламент, но полиция оцепила всю территорию, что сделало это невозможным.

Опасаясь ареста, политик придумал план, который предусматривал выступление на мероприятии, избежание ареста и выезд из Испании.

"Это было нелегко. Полиция вызвала хаос по всей Каталонии, пытаясь арестовать меня – члена парламента, политика, чьим "преступлением" была организация референдума", – рассказывает Пучдемон.

По его словам, выезжая из Каталонии, он не прятался в багажнике авто, как об этом сообщала полиция.

"Я сидел на заднем сиденье частного автомобиля, и меня перевезли через границу между южной Каталонией и северной Каталонией, которая является административной территорией Франции", – отмечает Пучдемон.

Он надеется, что в ближайшее время на него будет распространен закон об амнистии для каталонских сепаратистов, после чего он пообещал вернуться в Каталонию навсегда.

На прошлой неделе соратники Пучдемона заявили, что он выехал из Испании и отправляется в Бельгию. В то же время в полиции не исключили, что экс-лидер Каталонии может до сих пор находиться в Испании.

Его разыскивают в Испании по подозрению в хищении средств, связанных с референдумом о независимости 2017 года, который испанские суды признали незаконным. Пучдемон заявляет, что голосование было законным, а потому связанные с ним обвинения не имеют под собой никаких оснований.

В четверг Пучдемон появился на мероприятии, организованном партией Junts и произнес короткую речь, но впоследствии исчез. Полиция провела операцию по его поискам, которая не увенчалась успехом.

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