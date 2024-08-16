Шведська поліція буде розміщена в Данії для боротьби з підлітковою злочинністю

Шведська поліція вперше працюватиме в Данії на профілактичній основі, щоб зупинити дітей і підлітків зі Швеції, які їдуть до Копенгагена для скоєння злочинів від імені данських банд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

З наступного тижня офіцери з південної Швеції постійно перебуватимуть у Копенгагені, в той час як данські офіцери вже приєдналися до шведського оперативного центру в Мальме.

Безпрецедентні транскордонні заходи було ухвалено після серії серйозних інцидентів, що сталися за останній місяць, включно зі смертоносними перестрілками та володінням зброєю.

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Шведська поліція заявила, що данські банди вербують дітей у віці 12 років через соціальні мережі, щоб ті перетинали кордон автомобілем або громадським транспортом для скоєння злочинів.

Насильство також призвело до посилення прикордонних перевірок на поїздах між Мальме і Копенгагеном і запровадження спеціальних поліцейських зон у данській столиці, де поліцейським дозволено проводити вибіркові перевірки.

Поліція Копенгагена заявила, що насильство є результатом конфлікту між двома злочинними угрупованнями в Данії. Одне з них базується в околицях Копенгагена, а інше не має постійної бази і в основному управляється з-за меж Данії, вважають вони.

Якщо перестрілки і вибухи були проблемою у Швеції впродовж кількох років, то вербування молодих людей, які вирушають до Данії для скоєння злочинів, вважається новим явищем, що з'явилося в останній місяць.

Хоча шведські та данські сили співпрацювали й раніше, зазвичай це відбувалося у зв'язку з якоюсь конкретною справою. Це буде перший випадок, коли офіцери постійно перебуватимуть у сусідній країні для проведення профілактичної роботи.

Шведська поліція також співпрацює з колегами з Норвегії та Фінляндії.

Лише за минулий тиждень за підозрами у причетності до різних інцидентів у Данії затримали п’ятьох молодих шведів.

Остання хвиля насильницьких інцидентів пов’язана з протистоянням злочинних груп, дотичних до наркоторгівлі. Злочинці намагаються вербувати підлітків на різні завдання через Telegram, Instagram і Tiktok, обіцяючи "швидкі гроші".

На цьому тлі Данія посилила перевірки на кордоні зі Швецією.