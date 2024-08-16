Шведская полиция будет размещена в Дании для борьбы с подростковой преступностью

Шведская полиция впервые будет работать в Дании на профилактической основе, чтобы остановить детей и подростков из Швеции, которые едут в Копенгаген для совершения преступлений от имени датских банд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Со следующей недели офицеры из южной Швеции будут постоянно находиться в Копенгагене, в то время как датские офицеры уже присоединились к шведскому оперативному центру в Мальме.

Беспрецедентные трансграничные меры были приняты после серии серьезных инцидентов, произошедших за последний месяц, включая смертоносные перестрелки и владение оружием.

Реклама:

Шведская полиция заявила, что датские банды вербуют детей в возрасте 12 лет через социальные сети, чтобы те пересекали границу на автомобиле или общественном транспорте для совершения преступлений.

Насилие также привело к усилению пограничных проверок на поездах между Мальме и Копенгагеном и введению специальных полицейских зон в датской столице, где полицейским разрешено проводить выборочные проверки.

Полиция Копенгагена заявила, что насилие является результатом конфликта между двумя преступными группировками в Дании. Одна из них базируется в окрестностях Копенгагена, а другая не имеет постоянной базы и в основном управляется из-за пределов Дании, считают они.

Если перестрелки и взрывы были проблемой в Швеции на протяжении нескольких лет, то вербовка молодых людей, отправляющихся в Данию для совершения преступлений, считается новым явлением, появившимся в последний месяц.иХотя шведские и датские силы сотрудничали и раньше, обычно это происходило в связи с каким-то конкретным делом. Это будет первый случай, когда офицеры будут постоянно находиться в соседней стране для проведения профилактической работы.

Шведская полиция также сотрудничает с коллегами из Норвегии и Финляндии.

Только за прошедшую неделю по подозрениям в причастности к различным инцидентам в Дании задержали пятерых молодых шведов.

Последняя волна насильственных инцидентов связана с противостоянием преступных групп, имеющих отношение к наркоторговле. Преступники пытаются вербовать подростков на различные задания через Telegram, Instagram и Tiktok, обещая "быстрые деньги".

На этом фоне Дания усилила проверки на границе со Швецией.