Уряд Німеччини остаточно владнав розбіжності щодо бюджету на 2025 рік

Керівники урядової коаліції в Німеччині досягли фінального компромісу стосовно бюджету на 2025 рік.

Про це на брифінгу в п’ятницю, 16 серпня, оголосив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

За словами Гебештрайта, домовленість насамперед стосується перерозподілу коштів для залізничного оператора Deutsche Bahn, що дозволить скоротити глобальний дефіцит бюджету на 4,5 млрд євро – до 12 млрд євро.

"Положення про боргове гальмо в Основному законі будуть і надалі дотримуватися, ніяких обхідних шляхів не буде", – додав він, маючи на увазі встановлене в Конституції Німеччини обмеження на боргові запозичення.

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Компроміс лідерів коаліції має розчистити шлях для ухвалення закону про бюджет у Бундестазі та Бундесраті вчасно.

Проєкт бюджету на 2025 рік затвердили ще на початку липня, але після цього в уряді виникли суперечки стосовно подолання дефіциту.

Але міністр фінансів Крістіан Лінднер після цього замовив експертну оцінку деяких бюджетних пропозицій і виявив юридичні ризики у використанні майже 5 млрд євро для покриття ліміту цін на газ.

Це поновило дискусії в уряді та спричинилось до критики Лінднера з боку "Зелених" та соціал-демократів. Вони, зокрема, пропонували скасувати боргове гальмо – рішення, на яке голова Мінфіну категорично не хоче йти.

Як і в старому, так і в новому проєкті передбачається, що військова допомога Україні буде скорочена приблизно удвічі – з 8 до 4 млрд євро.