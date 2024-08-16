Правительство Германии окончательно уладило разногласия по бюджету на 2025 год

Руководители правительственной коалиции в Германии достигли финального компромисса по бюджету на 2025 год.

Об этом на брифинге в пятницу, 16 августа, объявил представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

По словам Гебештрайта, договоренность прежде всего касается перераспределения средств для железнодорожного оператора Deutsche Bahn, что позволит сократить глобальный дефицит бюджета на 4,5 млрд евро – до 12 млрд евро.

"Положения о долговом тормозе в Основном законе будут и в дальнейшем соблюдаться, никаких обходных путей не будет", – добавил он, имея в виду установленное в Конституции Германии ограничение на долговые заимствования.

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Компромисс лидеров коалиции должен расчистить путь для принятия закона о бюджете в Бундестаге и Бундесрате вовремя.

Проект бюджета на 2025 год утвердили еще в начале июля, но после этого в правительстве возникли споры относительно преодоления дефицита.

Но министр финансов Кристиан Линднер после этого заказал экспертную оценку некоторых бюджетных предложений и обнаружил юридические риски в использовании почти 5 млрд евро для покрытия лимита цен на газ.

Это возобновило дискуссии в правительстве и привело к критике Линднера со стороны "Зеленых" и социал-демократов. Они, в частности, предлагали отменить долговой тормоз – решение, на которое глава Минфина категорически не хочет идти.

Как и в старом, так и в новом проекте предполагается, что военная помощь Украине будет сокращена примерно вдвое – с 8 до 4 млрд евро.