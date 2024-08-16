Напад з ножем на капелана в Ірландії: поліція підозрює тероризм

Ірландські правоохоронці підозрюють терористичні мотиви у підлітка, який завдав серйозних ножових поранень армійському капелану у місті Голуей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Як зазначено, злочинцем виявився підліток, який радикалізувався в інтернеті і, як стверджується, виступав проти присутності ірландських військ на Близькому Сході.

Слідство у справі нападу з ножем не виключає можливості тероризму.

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Підліток, вік якого не називається, був знешкоджений військовими, заарештований на місці події і взятий під варту, повідомила поліція.

"Одним з напрямків розслідування є з'ясування того, чи був цей напад терористичним. Підозрюваний залишається під вартою і допитується поліцією", – йдеться у заяві.

Розслідуванням займається спеціальний підрозділ, який займається справами, пов'язаними з тероризмом.

Нагадаємо, в ірландському місті Голуей заарештували підлітка після інциденту в армійських казармах, в якому чоловік у віці 50 років отримав кілька ножових поранень і був серйозно травмований.

Нещодавно у німецькому місті Ведель затримали двох чоловіків, які напали з ножем на 67-річного вчителя. А перед тим на півдні Німеччини іранець з ножем напав на трьох поліцейських на залізничному вокзалі і помер після того, як поліція вистрелила у нього.