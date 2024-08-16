Нападение с ножом на капеллана в Ирландии: полиция подозревает терроризм

Ирландские правоохранители подозревают террористические мотивы у подростка, который нанес серьезные ножевые ранения армейскому капеллану в городе Голуэй.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Как указано, преступником оказался подросток, который радикализировался в интернете и, как утверждается, выступал против присутствия ирландских войск на Ближнем Востоке.

Следствие по делу нападения с ножом не исключает возможности терроризма.

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Подросток, возраст которого не называется, был обезврежен военными, арестован на месте происшествия и взят под стражу, сообщила полиция.

"Одним из направлений расследования является выяснение того, было ли это нападение террористическим. Подозреваемый остается под стражей и допрашивается полицией", – говорится в заявлении.

Расследованием занимается специальное подразделение, которое занимается делами, связанными с терроризмом.

Напомним, в ирландском городе Голуэй арестовали подростка после инцидента в армейских казармах, в котором мужчина в возрасте 50 лет получил несколько ножевых ранений и был серьезно травмирован.

Недавно в немецком городе Ведель задержали двух мужчин, которые напали с ножом на 67-летнего учителя. А перед тем на юге Германии иранец с ножом напал на трех полицейских на железнодорожном вокзале и умер после того, как полиция выстрелила в него.