Туреччину охопили лісові пожежі

У п'ятницю рятувальники по всій Туреччині гасили лісові пожежі, які поширились через спекотну і вітряну погоду.

Про це повідомило агентство AP, пише "Європейська правда".

Погодні умови призвели до низки пожеж, в тому числі однієї, яка загрожувала меморіалам і могилам Першої світової війни на місці битви під Галліполі.

На західному узбережжі пожежа загрожувала будинкам на околицях міста Ізмір. Мешканці покинули свої домівки, коли їх засипало попелом.

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"Пожежа в регіоні Доганчай, на жаль, досягла житлових районів через вітер. Ми хочемо, щоб наші громадяни, які проживають у цьому регіоні, якнайшвидше евакуювалися зі своїх домівок", – поінформував району Ірфан Онал.

У провінції Маніса третій день триває пожежа в сільському лісистому районі Гордес. Близько 80 будинків було евакуйовано, а більшість будівель у селі Караякуп зазнали серйозних пошкоджень.

Туреччина мобілізувала десятки літаків, сотні транспортних засобів і тисячі людей для боротьби з пожежами.

Міністр лісового господарства Ібрагім Юмаклі попередив про підвищений ризик лісових пожеж на вихідних через низьку вологість, сильний вітер і високу температуру.

"Наші можливості втручання і потенціал обмежені до певної межі. Неможливо вийти переможцем з цієї боротьби без підтримки наших громадян. Тому я прошу про максимальну уважність, особливо в ці три дні", – сказав він.

Головне управління лісового господарства застерегло людей не розпалювати вогнища на відкритому повітрі протягом наступних 10 днів у зв'язку з погодними умовами.

Нагадаємо, у вівторок найсильніша пожежа року в Греції на околицях столиці Афін ослабла завдяки послабленню вітру, що призупинило поширення руйнівного полум'я, яке забрало життя однієї людини.

Сотні лісових пожеж спалахнули по всій Греції цього літа, яка щойно зафіксувала найспекотніші червень і липень після найтеплішої зими.

Як і в інших країнах Середземномор'я, вчені пов'язують їхнє поширення зі все більш спекотною і сухою погодою, спричиненою глобальною зміною клімату.