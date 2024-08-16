Турцию охватили лесные пожары

В пятницу спасатели по всей Турции тушили лесные пожары, которые распространились из-за жаркой и ветреной погоды.

Об этом сообщило агентство AP, пишет "Европейская правда".

Погодные условия привели к ряду пожаров, в том числе одного, который угрожал мемориалам и могилам Первой мировой войны на месте битвы при Галлиполи.

На западном побережье пожар угрожал домам в окрестностях города Измир. Жители покинули свои дома, когда их засыпало пеплом.

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"Пожар в регионе Доганчай, к сожалению, достиг жилых районов из-за ветра. Мы хотим, чтобы наши граждане, проживающие в этом регионе, как можно быстрее эвакуировались из своих домов", – проинформировал района Ирфан Онал.

В провинции Маниса третий день продолжается пожар в сельском лесистом районе Гордес. Около 80 домов были эвакуированы, а большинство зданий в селе Караякуп получили серьезные повреждения.

Турция мобилизовала десятки самолетов, сотни транспортных средств и тысячи людей для борьбы с пожарами.

Министр лесного хозяйства Ибрагим Юмакли предупредил о повышенном риске лесных пожаров на выходных из-за низкой влажности, сильного ветра и высокой температуры.

"Наши возможности вмешательства и потенциал ограничены до определенного предела. Невозможно выйти победителем из этой борьбы без поддержки наших граждан. Поэтому я прошу о максимальной внимательности, особенно в эти три дня", – сказал он.

Главное управление лесного хозяйства предостерегло людей не разжигать костры на открытом воздухе в течение следующих 10 дней в связи с погодными условиями.

Напомним, во вторник сильнейший пожар года в Греции в окрестностях столицы Афин ослаб благодаря снижению силы ветра, что приостановило распространение разрушительного пламени, которое унесло жизни одного человека.

Сотни лесных пожаров вспыхнули по всей Греции этим летом, которая только что зафиксировала самые жаркие июнь и июль после самой теплой зимы.

Как и в других странах Средиземноморья, ученые связывают их распространение со все более жаркой и сухой погодой, вызванной глобальным изменением климата.