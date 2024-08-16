Президент Польщі схвалив кандидатуру на посаду єврокомісара

Президент Польщі Анджей Дуда підтримав запропоновану прем’єр-міністром Дональдом Туском кандидатуру на посаду комісара в новому складі Єврокомісії.

Про це в п’ятницю, 16 серпня, оголосила канцелярія польського президента, пише "Європейська правда".

У короткому повідомленні канцелярія Дуди вказала, що той "погодився, щоб Пйотр Серафін став польським кандидатом на посаду комісара ЄС".

До повідомлення у X (Twitter) додали фотографію листа прем'єр-міністра, в якому той подає Дуді пропозицію щодо кандидатури Серафіна.

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Prezydent @AndrzejDuda wyraził zgodę, aby Piotr Serafin był polskim kandydatem na Komisarza UE. pic.twitter.com/Mwp1ImCX32 – Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 16, 2024

Туск у вівторок оголосив, що Пйотр Серафін стане кандидатом від Польщі на посаду комісара Європейської комісії.

Наразі Серафін очолює постійне представництво Польщі при ЄС, раніше він був главою кабінету Туска з 2014 по 2019 рік, коли той був президентом Європейської ради.

З 2012 по 2014 рік Серафін обіймав посаду державного секретаря з європейських справ у Міністерстві закордонних справ, а з 1999 по 2010 рік працював в офісі Комітету з питань європейської інтеграції.

Урсула фон дер Ляєн, переобрана в Європейському парламенті на другий термін на посаді голови Єврокомісії, заявила про наміри в серпні провести співбесіди з майбутніми кандидатами на посади комісарів.

Вона просила країни ЄС запропонувати дві кандидатури – чоловіка та жінки, щоб сформувати гендерно збалансовану Єврокомісію.

Деякі з країн ЄС уже визначились зі своїми кандидатами, інші – ведуть переговори про те, який портфель отримають у новому складі виконавчого органу Євросоюзу.