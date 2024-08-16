Президент Польши одобрил кандидатуру на должность еврокомиссара

Президент Польши Анджей Дуда поддержал предложенную премьер-министром Дональдом Туском кандидатуру на должность комиссара в новом составе Еврокомиссии.

Об этом в пятницу, 16 августа, объявила канцелярия польского президента, пишет "Европейская правда".

В коротком сообщении канцелярия Дуды указала, что тот "согласился, чтобы Петр Серафин стал польским кандидатом на должность комиссара ЕС".

К сообщению в X (Twitter) добавили фотографию письма премьер-министра, в котором тот подает Дуде предложение по кандидатуре Серафина.

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Prezydent @AndrzejDuda wyraził zgodę, aby Piotr Serafin był polskim kandydatem na Komisarza UE. pic.twitter.com/Mwp1ImCX32 – Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 16, 2024

Туск во вторник объявил, что Петр Серафин станет кандидатом от Польши на должность комиссара Европейской комиссии.

Сейчас Серафин возглавляет постоянное представительство Польши при ЕС, ранее он был главой кабинета Туска с 2014 по 2019 год, когда тот был президентом Европейского совета.

С 2012 по 2014 год Серафин занимал должность государственного секретаря по европейским делам в Министерстве иностранных дел, а с 1999 по 2010 год работал в офисе Комитета по вопросам европейской интеграции.

Урсула фон дер Ляйен, переизбранная в Европейском парламенте на второй срок на посту председателя Еврокомиссии, заявила о намерениях в августе провести собеседования с будущими кандидатами на должности комиссаров.

Она просила страны ЕС предложить две кандидатуры – мужчины и женщины, чтобы сформировать гендерно сбалансированную Еврокомиссию.

Некоторые из стран ЕС уже определились с кандидатами, другие – ведут переговоры о том, какой портфель получат в новом составе исполнительного органа Евросоюза.