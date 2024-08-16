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Президент Польши одобрил кандидатуру на должность еврокомиссара

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Новости — Пятница, 16 августа 2024, 20:04 — Олег Павлюк

Президент Польши Анджей Дуда поддержал предложенную премьер-министром Дональдом Туском кандидатуру на должность комиссара в новом составе Еврокомиссии.

Об этом в пятницу, 16 августа, объявила канцелярия польского президента, пишет "Европейская правда".

В коротком сообщении канцелярия Дуды указала, что тот "согласился, чтобы Петр Серафин стал польским кандидатом на должность комиссара ЕС".

К сообщению в X (Twitter) добавили фотографию письма премьер-министра, в котором тот подает Дуде предложение по кандидатуре Серафина.

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Туск во вторник объявил, что Петр Серафин станет кандидатом от Польши на должность комиссара Европейской комиссии.

Сейчас Серафин возглавляет постоянное представительство Польши при ЕС, ранее он был главой кабинета Туска с 2014 по 2019 год, когда тот был президентом Европейского совета.

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С 2012 по 2014 год Серафин занимал должность государственного секретаря по европейским делам в Министерстве иностранных дел, а с 1999 по 2010 год работал в офисе Комитета по вопросам европейской интеграции.

Урсула фон дер Ляйен, переизбранная в Европейском парламенте на второй срок на посту председателя Еврокомиссии, заявила о намерениях в августе провести собеседования с будущими кандидатами на должности комиссаров.

Она просила страны ЕС предложить две кандидатуры – мужчины и женщины, чтобы сформировать гендерно сбалансированную Еврокомиссию.

Некоторые из стран ЕС уже определились с кандидатами, другие – ведут переговоры о том, какой портфель получат в новом составе исполнительного органа Евросоюза.

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Польша Еврокомиссия
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