Глава МИД Литвы не будет претендовать на должность еврокомиссара

Министр иностранных дел Литвы, лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис признался, что для него было бы честью работать как еврокомиссар, но он продолжит служить стране иначе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Ландсбергис поблагодарил всех за поддержку и заверил, что будет служить Литве другим способом.

"Для меня было бы честью работать еврокомиссаром, но продолжу служить своей стране, помогать Украине и бороться за будущее Европы иначе.

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Спасибо всем за поддержку и любовь, проявленную к моей работе и к Литве", – заявил министр.

В пятницу Ландсбергис сообщил агентству ELTA, что, по имеющейся у него информации, его кандидатуру на должность еврокомиссара не одобрил бы президент Гитанас Науседа. Поэтому, по мнению лидера консерваторов, премьер-министру Ингриде Шимоните при поиске кандидатуры в Европейскую комиссию следовало бы поискать другие имена.

Хотя ранее сообщалось, что кандидатура Ландсбергиса не была представлена президенту официально, сам министр утверждает, что, по его информации, процесс обсуждения кандидатуры все же состоялся.

"Те формулировки, которые мне передали (...), позволяют предположить, что президентуре не актуально, какие портфели достанутся Литве. Их самым главным приоритетом было то, чтобы ни один портфель не достался одному человеку", – сказал министр.

Долгое время неофициально сообщалось, что на должность еврокомиссара претендует министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. Большая часть членов консервативной партии также открыто выразила свою поддержку этой потенциальной кандидатуре. Однако сам министр долгое время публично не высказывал такого намерения.

Президент Науседа неоднократно давал понять, что не склонен поддерживать кандидатуру Ландсбергиса. Он заявлял, что видит лучших кандидатов, чем Ландсбергис. Кроме того, глава государства заявил, что Вильнюсу стоило бы сосредоточиться на портфелях, связанных с экономической сферой. Советник президента Фредерикас Янсонас в свое время предположил, что на такой портфель в европейской комиссии могли бы претендовать как премьер-министр, так и министр финансов Гинтаре Скайсте.

В Сейме также хватает скептицизма при оценке шансов Ландсбергиса стать еврокомиссаром. Не только оппозиция, но и представители правящего большинства публично заявили, что не поддерживают его кандидатуру.

Кандидатуру еврокомиссара выдвигает правительство после согласования с президентом и Сеймом.

Литовские политики еще в июне начали беспокоиться по поводу того, что в правящей коалиции не имеют определенного кандидата и Литва из-за этих проволочек может получить какой-то малозначимый портфель.

Недавно президент Гитанас Науседа заявил, что еще не получал предложений по кандидатам на должность еврокомиссара от Литвы и не выдвигал собственных предложений.