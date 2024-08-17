Британія, Франція, Німеччина та Італія підтримали зусилля щодо перемир'я в Газі

Міністри закордонних справ Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії виступили з заявою на підтримку посередницьких зусиль Сполучених Штатів, Єгипту та Катару, спрямованих на укладення угоди між Ізраїлем і ХАМАС про припинення вогню та звільнення заручників.

Текст заяви наводить, зокрема, МЗС Німеччини, повідомляє "Європейська правда".

Міністри заявили, що заохочують конструктивний підхід, прийнятий до цього часу.

"Ми вітаємо той факт, що технічна робота продовжиться найближчими днями, в тому числі над гуманітарними положеннями і конкретними домовленостями щодо заручників і затриманих, і що високопосадовці знову зберуться до кінця наступного тижня з метою укладення угоди", – йдеться у заяві.

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Міністри закликали всі сторони продовжувати позитивно і гнучко брати участь у цьому процесі.

"Ми підкреслюємо важливість уникнення будь-яких ескалаційних дій в регіоні, які б підірвали перспективу миру. Занадто багато поставлено на карту", – наголосили глави МЗС чотирьох країн.

Президент США Джо Байден напередодні заявив, що угода про припинення вогню між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС близька, але наразі ще не досягнута.

Раніше Франція і Велика Британія висловили сподівання, що "перебувають на порозі угоди", щоб покласти край конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.

Перед цим посадовці США заявили про досягнення певного прогресу під час першого дня останнього раунду переговорів щодо звільнення заручників і припинення вогню в секторі Гази.