Британия, Франция, Германия и Италия поддержали усилия по перемирию в Газе

Министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Италии выступили с заявлением в поддержку посреднических усилий Соединенных Штатов, Египта и Катара, направленных на заключение соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников.

Текст заявления приводит, в частности, МИД Германии, сообщает "Европейская правда".

Министры заявили, что поощряют конструктивный подход, принятый до сих пор.

"Мы приветствуем тот факт, что техническая работа продолжится в ближайшие дни, в том числе над гуманитарными положениями и конкретными договоренностями по заложникам и задержанным, и что чиновники снова соберутся до конца следующей недели с целью заключения соглашения", – говорится в заявлении.

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Министры призвали все стороны продолжать положительно и гибко участвовать в этом процессе.

"Мы подчеркиваем важность избежания любых эскалационных действий в регионе, которые бы подорвали перспективу мира. Слишком много поставлено на карту", – подчеркнули главы МИД четырех стран.

Президент США Джо Байден накануне заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и террористической группировкой ХАМАС близко, но пока еще не достигнуто.

Ранее Франция и Великобритания выразили надежду, что "находятся на пороге соглашения", чтобы положить конец конфликту между Израилем и ХАМАС.

Перед этим чиновники США заявили о достижении определенного прогресса во время первого дня последнего раунда переговоров по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа.