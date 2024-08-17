Издатель недавно запрещенного немецкого журнала назвал себя сторонником Путина

Издатель ультраправого политического журнала Compact, который недавно был запрещен немецким правительством, в субботу раскритиковал правительство в Берлине и заявил о своей поддержке правителя России Владимира Путина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DPA.

Юрген Эльзессер получил бурные овации за свое выступление на собрании ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") в восточной земле Саксония-Анхальт.

В своем вступительном слове на съезде "АдГ" Эльзессер назвал министра внутренних дел Нэнси Фезер фашисткой, министра обороны Бориса Писториуса военным преступником и оскорбил лидера Партии зеленых Рикарду Ланг.

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"И, конечно, мне не запретят это говорить: Я сторонник Путина", – заявил Эльзассер под аплодисменты толпы.

Журнал Эльзессера, Compact, был объявлен вне закона Министерством внутренних дел Германии 16 июля, поскольку он якобы стал "центральным рупором правоэкстремистской сцены".

Но недавно Эльзессер одержал предварительную победу в суде, когда судьи поставили под сомнение пропорциональность действий правительства и отменили запрет, по крайней мере на некоторое время.

Решение Федерального административного суда Германии означает, что журнал может возобновить издание при определенных условиях.

Однако суд еще не принял окончательного решения по этому вопросу и проведет дополнительные слушания.

Эльзассер уверенно держался на конференции "АдН" в городе Магдебург и заявил, что его юридический успех свидетельствует о том, что "победа возможна".

Он поздравил "АдГ" с приходом к власти на предстоящих парламентских выборах в земле Саксония-Анхальт.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выступила в защиту правительственного запрета ультраправого журнала Compact, на следующий день после того, как суд временно отменил эту меру.