Мелони прервала отпуск ради кандидатуры на должность еврокомиссара от Италии

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони ненадолго прервала свой летний отпуск, чтобы встретиться с вице-премьером Маттео Сальвини для обсуждения итальянской кандидатуры на должность еврокомиссара.

Об этом сообщает Euractiv, информирует "Европейская правда".

Как указано, кандидат на должность еврокомиссара должен быть представлен президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен до 30 августа.

Италия остается одной из немногих стран ЕС, которая до сих пор не определилась со своим кандидатом.

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Поэтому ожидалось, что встреча Мелони с Сальвини, которая состоялась в последнюю минуту, предоставит приоритет этому вопросу над другими внутренними вопросами, которые сейчас обсуждаются, в частности дискуссии о гражданстве и назначении новых руководителей общественного вещателя RAI.

На последнем заседании правительства перед отпуском Мелони выразила намерение принять решение по кандидатуре еврокомиссара на следующем заседании, которое, как ожидается, состоится 27 или 28 августа.

Такой график откладывает принятие решения до последнего момента, и Италия, вероятно, будет одной из последних стран, которая официально объявит о своем выборе.

В течение многих месяцев фаворитом на эту должность был министр европейских дел Раффаэле Фитто.

Мелони стремится получить важный портфель в новом составе Еврокомиссии.

Она также хочет получить должность исполнительного вице-президента, хотя остается непонятным, создаст ли фон дер Ляйен такую должность.

Также Литва до сих пор не определилась с кандидатом в новый состав Еврокомиссии.

Сначала неофициально сообщалось, что на должность еврокомиссара претендует министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. Однако на прошлой неделе он заявил, что не будет претендовать на работу в Еврокомиссии.

Литовские политики еще в июне начали беспокоиться по поводу того, что в правящей коалиции не имеют определенного кандидата и Литва из-за этих проволочек может получить какой-то малозначимый портфель.

Недавно президент Гитанас Науседа заявил, что еще не получал предложений по кандидатам на должность еврокомиссара от Литвы и не выдвигал собственных предложений.