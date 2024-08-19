Кіпр на посаду єврокомісара висунув ексурядовця-науковця

У понеділок Кіпр назвав Костаса Кадіса, вченого, який обіймав кілька урядових посад у попередніх урядах, своїм кандидатом на посаду в Європейській комісії.

Про це йдеться у заяві речника кіпрського уряду Константіноса Летимбіотіса, пише "Європейська правда".

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс повідомив президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн про вибір Нікосії під час телефонної розмови минулого тижня.

Якщо Європарламент затвердить 57-річного Кадіса на цій посаді, він замінить у комісії кіпріотку Стеллу Кіріакідес, яка наразі займається питаннями охорони здоров'я.

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"Досвід роботи доктора Кадіса на інституційних посадах, які він обіймав на службі Республіки Кіпр, а також його академічні навички та кваліфікація були ключовими елементами при його виборі на цю важливу посаду", – заявив у Летимбіотіс.

Кадіс – біолог, який спеціалізується на збереженні біорізноманіття, обіймав міністерські посади в галузі охорони здоров'я, освіти та сільського господарства в двох різних урядах.

Наразі він виконує обов'язки декана факультету медичних наук у приватному університеті на Кіпрі.

Також стало відомо, що у Литві з погодили кандидатуру депутата Європарламенту та друга України Андрюса Кубілюса до нового складу Єврокомісії.

А в Італії прем’єрка Джорджія Мелоні ненадовго перервала свою літню відпустку для обговорення італійської кандидатури на посаду єврокомісара.