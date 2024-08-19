Кипр на должность еврокомиссара выдвинул экс-чиновника-ученого

В понедельник Кипр назвал Костаса Кадиса, ученого, который занимал несколько правительственных должностей в предыдущих правительствах, своим кандидатом на должность в Европейской комиссии.

Об этом говорится в заявлении представителя кипрского правительства Константиноса Летимбиотиса, пишет "Европейская правда".

Президент Кипра Никос Христодулидис сообщил президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о выборе Никосии во время телефонного разговора на прошлой неделе.

Если Европарламент утвердит 57-летнего Кадиса на этой должности, он заменит в комиссии киприотку Стеллу Кириакидес, которая сейчас занимается вопросами здравоохранения.

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"Опыт работы доктора Кадиса на институциональных должностях, которые он занимал на службе Республики Кипр, а также его академические навыки и квалификация были ключевыми элементами при его выборе на эту важную должность", – заявил в Летимбиотис.

Кадис – биолог, специализирующийся на сохранении биоразнообразия, занимал министерские должности в области здравоохранения, образования и сельского хозяйства в двух разных правительствах.

Сейчас он исполняет обязанности декана факультета медицинских наук в частном университете на Кипре.

Также стало известно, что в Литве с согласовали кандидатуру депутата Европарламента и друга Украины Андрюса Кубилюса в новый состав Еврокомиссии.

А в Италии премьер Джорджия Мелони ненадолго прервала свой летний отпуск для обсуждения итальянской кандидатуры на должность еврокомиссара.