Французские левые раскололись из-за предложения объявить импичмент Макрону

Предложение лидера ультралевой партии "Непокоренная Франция" Жана-Люка Меланшона объявить импичмент президенту Эмманюэлю Макрону из-за отказа назначать их кандидата в премьеры раскололо левую коалицию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

На выходных Меланшон и влиятельные члены "Непокоренной Франции" в очередной раз призвали Макрона назначить кандидата левого блока "Новый народный фронт" Люси Касте премьер-министром, от чего тот ранее отказался.

В противном случае, заявили они, парламент Франции должен начать процедуру импичмента президента из-за решения, которое "является достойным осуждения нарушением элементарных требований президентского мандата".

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Вопреки утверждениям Меланшона, процедура импичмента имеет очень мало шансов на успех – не в последнюю очередь потому, что она должна быть одобрена двумя третями депутатов обеих палат парламента Франции.

К понедельнику все остальные партии "Нового народного фронта" поспешили отвергнуть призыв "Непокоренной Франции". Среди прочего, лидер "Зеленых" Марин Тонделе предостерегла от превращения "полифонии левых сил в какофонию".

"Если "Непокоренные" не откажутся от этой идеи, мы не сможем вместе пойти на Елисейские поля к президенту, к импичменту которого они призывают", – сказала депутат от Социалистической партии Элен Жеффруа.

Окружение кандидата левых в премьер-министры Касте в комментарии Politico также дистанцировалось от угрозы импичмента Макрона, заявив, что это была инициатива "Непокоренной Франции".

Политические союзники Макрона, напомним, предложили создать широкую коалицию без ультралевых и ультраправых из "Национального объединения".

О том, что происходит во французской политике, читайте в статье Реванш Макрона: как президент Франции может получить лояльное правительство и большинство без ультралевых.