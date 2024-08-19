Кандидатка лівих у прем'єри Франції відкинула заклик до імпічменту Макрона

Висунута коаліцією лівих партій кандидатка в прем’єр-міністри Франції Люсі Касте заявила, що не підтримує ідею ультралівої "Нескореної Франції" ініціювати імпічмент Емманюеля Макрона, якщо він не призначить її головою уряду.

Про це Касте сказала в етері BFMTV у понеділок, 19 серпня, повідомляє "Європейська правда".

На питання про можливість імпічменту Макрона кандидатка в прем’єри від лівого блоку сказала, що її мета – "не імпічмент, а співіснування".

"Сьогодні в країні існує соціальна і демократична надзвичайна ситуація. Абсолютно невідкладним є здійснення політики, якої очікують французи", – додала вона, відмовившись коментувати "ініціативи лівих політичних партій".

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Касте додала, що уряд лівих перебуває в процесі формування, до нього увійдуть представники всіх партій "Нового народного фронту", зокрема й "Нескореної Франції".

Нагадаємо, на вихідних лідер "Нескореної Франції" Жан-Люк Меланшон і впливові члени партії закликали Макрона призначити кандидатку лівого блоку "Новий народний фронт" Люсі Касте прем'єр-міністеркою, від чого той раніше відмовився.

У протилежному випадку, заявили вони, парламент Франції має розпочати процедуру імпічменту президента через рішення, яке "є гідним осуду порушенням елементарних вимог президентського мандату".

Пропозицію Меланшона так і не підтримала жодна з інших партій "Нового народного фронту".